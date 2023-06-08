شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الزهور يقرر اختيار محمد مطيع سكرتيرًا عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة نادي الزهور برئاسة محمد الدمرداش، تكليف محمد مطيع عضو مجلس إدارة النادي ومنسق لجنة الشباب والرياضة بمهام السكرتير العام للنادي.

جاء قرار المجلس بتكليف محمد مطيع بهذا المنصب بالإجماع بعد تقديم الشكر طاهر صالح المدير التنفيذي للنادى .

ويعتبر محمد مطيع من الكوادر الشابة التي أثبتت نفسها في الإدارة الرياضية خلال الأعوام الماضية، فمنذ دخوله مجلس إدارة نادي الزهور عام 2014 تحت السن استطاع إثبات قدراته الإدارية وتواصله الدائم مع الجميع ، وكان لقرب سنه من شباب النادي واللاعبين السبب الرئيسي في نجاحه في الانتخابات لثلاث دورات متتالية ، تولى خلالها العديد من الملفات الهامة التي نجح في إدارتها، كما تولى منصب أمين الصندوق خلال الفترة من عام 2015 حتى 2017.