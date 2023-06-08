شكرا لقرائتكم خبر عن شقيقة محمد صلاح تنشر صوراً برفقته وتعلق: نعم هو بجانبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت رباب صلاح شقيقة النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي ومنتخب الفراعنة، صوراً جمعتها بشقيقها خلال استمتاعهما بإجازة الصيف، وعلقت: نعم هو بجانبي.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطنى بقيادة البرتغالي روي فيتوريا عن قائمة تضم 28 لاعبًا استعدادًا لمعسكر الفريق خلال الفترة من 10 إلى 18 يونيو والذى يتخلله مباراتين أمام غينيا في الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار، ثم ودية أمام جنوب السودان يوم 18.

واللاعبون المنضمون للمنتخب هم:

محمد الشناوى، محمد صبحى، محمد أبو جبل، محمد هانى، هشام صلاح، أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، على جبر، محمد عبد المنعم، محمود مرعى، محمد حمدى، أحمد أبو الفتوح، مروان عطية، مهند لاشين، حمدى فتحى، غنام محمد، محمود حمادة، أحمد سيد زيزو، محمد هلال، محمد رضا بوبو، محمد صلاح، مصطفى فتحى، حسين الشحات، عمر مرموش، محمود حسن تريزيجيه، محمود كهربا، أحمد ياسر ريان، مصطفى محمد.