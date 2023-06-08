شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبو جودة يحصد ذهبية 1500 متر سباحة بدورة ألعاب الإعاقات الذهنية بفرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل اليوم الخميس، السباح العالمى محمد أبو جودة على الميدالية الذهبية فى سباق 1500 متر خلال منافسات الأولمبياد الخاص الذى يقام حالياً فى فرنسا.

ومن جانبها، أكدت والدة السباح العالمى محمد أبو جودة فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن محمد حقق خلال البطولة التى تقام حاليا بفرنسا أول ميدالية فضية لمصر فى سباق 800 متر حرة ثم الميدالية البرونزية فى سباق 50 متر ظهر ثم توج بالميدالية الذهبية فى سباق 1500 متر وذلك فى دورة الألعاب الأولمبية العالمية بفرنسا 2023 والمشارك فيها الاتحاد الرياضى المصرى للإعاقات الذهنية برئاسة المهندسة أمل مبدى.

وتابعت: "محمد نجلها حصل على أول بطولة فى 2013 وحصل على الميدالية الذهبية ثم شارك فى بطولة الأولمبياد الخاص 2015 وحصد 4 ميداليات ذهبية فى سباق 200 متر و400 متر حر".

وذكرت أنه تم اختياره للمشاركة فى بطولة العالم بلوس أنجلوس بأمريكا وكان أصغر لاعب فى البطولة، حيث كان عمره آنذاك 11 عاما وحصد 4 ميداليات أول ذهبية فى 400 متر ومركز ثانى فى 200 متر وحصل على الميدالية البرونزية فى التتابع.

وأوضحت أن نجلها شارك في بطولة أستراليا 2019 وحصل على الميدالية الفضية وكانت أول ميدالية تدخل اتحاد الإعاقة الذهنية وأول مصرى يرفع علم مصر، ويردد "تحيا مصر" وسط فرحة كل المشاركين من الجاليات المصرية المصرية فى أستراليا وكل أفراد البعثة.

واختتمت والدته قائلة: "الرئيس عبد الفتاح السيسى قام بتكريمه ضمن أبطال المنتخب وكان دعم الرئيس السيسى لهم له أثرا إيجابيا عليهم، ويبث الفرحة فى نفوسهم، فضلا أن التكريم وسام شرف على صدور متحدى الإعاقة وأصحاب الهمم، لحصد مزيد من البطولات ورفع علم مصر فى كل أنحاء العالم وتحيا مصر أم الدنيا.