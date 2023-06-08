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ليفربول يتعاقد رسمياً مع الأرجنتيني ماك أليستر

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المنامة - ياسر ابراهيم - يتعاقد رسمياً مع الأرجنتيني ماك أليستر

الخميس, 08 يونيو, 2023 - 05:05 مساءً

[ الأرجنتيني ماك أليستر ]

أعلن ليفربول اليوم الخميس عن تعاقده رسمياً مع الدولي الأرجنتيني ألكسيس ماك أليستر قادماً من نادي برايتون.
 
وأكد الفريق الإنكليزي أن ماك أليستر وقع على عقد طويل الأمد مع ليفربول دون الكشف عن التفاصيل المادية.
 
وقال اللاعب المتوّج مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم في قطر: "حلم تحقق فعلاً! إنه شعور رائع. كان الأمر مدهشاً بأن أكون في فريق بجحم ليفربول".
 
وأضاف: "أنتظر بفارغ الصبر بداية المغامرة".
 
(بي إن سبورت)

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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