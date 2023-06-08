رضا شحاته يمنح لاعبي غزل المحلة راحة 3 أيام

القاهرة - سامية سيد - قرر رضا شحاتة المدير الفني لفريق غزل المحلة ، منح اللاعبين راحة لمدة 3 أيام، بهدف تجنب الإرهاق الذي يعاني منه اللاعبين في الفترة الأخيرة، على أن يعود الفريق إلى التدريبات الجماعية يوم الأحد المقبل فى تمام الساعة السادسة مساءً على استاد المحلة.

ووجه رضا شحاتة ، الشكر لجماهير المحلة التي زحفت خلف الفريق ودعمت اللاعبين وساندتهم من الدقيقة الدولى وحتى الدقيقة الأخيرة في مباراة المصري، مما كان له أثر إيجابي على رفع الروح المعنوية للاعبين وظهورهم بمستوى أفضل من المباريات الماضية.

وتعادل فريق غزل المحلة أمام المصرى بهدف لكلا الفريقين فى المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء على استاد برج العرب ضمن مباريات الإسبوع الواحد والثلاثين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وأشاد رضا شحاتة بالأداء الرجولى الذى ظهر به اللاعبون خلال المباراة، موضحا أن الجهاز الفني سيعمل على إصلاح جميع الأخطاء التي ظهرت وسيعمل جاهدا على تداركها خلال فترة التوقف المقبلة.

وأضاف رضا شحاتة خلال تصريحات للموقع الرسمى للنادى ان لاعبى الفريق تعانى من بعض الضغوط خلال المباريات الماضية، وسيعمل مع جهازه الفنى على إزالة هذه الضغوط خلال فترة توقف الدوري.

وطالب رضا شحاتة جماهير النادى بمواصلة دعم اللاعبين خلال الفترة المقبلة، مشددا على أنه يقدر جيدا موقف الجمهور ويعلم ان المحلة تستحق مكانة افضل كثيرا من وضع الفريق في جدول الترتيب، لكنه على يقين من ان الجماهير لن تبخل علي الفريق باي دعم ومساندة لتجاوز هذه المرحلة الصعبة خلال المباريات المتبقية من عمر مسابقة الدورى الممتاز.