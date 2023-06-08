يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز

شكرا لقرائتكم خبر عن بابا فاسيليو يضم 21 لاعبا لقائمة البنك الأهلى استعداداً لمواجهة الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات