شكرا لقرائتكم خبر عن بابا فاسيليو يضم 21 لاعبا لقائمة البنك الأهلى استعداداً لمواجهة الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - إختار بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي 21 لاعبا للسفر إلي الإسكندرية والدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الإتحاد السكندري ضمن مباريات الجولة 31 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها غدا الجمعة ويستضيفها ستاد الإسكندرية في الثامنة مساء .
وجاءت القائمة علي النحو التالي :
حراسة المرمي .. محمد أبو جبل _ احمد صبحي
خط الدفاع .. أحمد ياسين _ سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار _ خالد مصطفي _عاصم صلاح _ اسحاقو يعقوبو _ أسامة ابراهيم
خط الوسط.. محمد فتحي _ محمود سيد _محمد هلال _ حمدي علاء _ أحمد ياسر _ أحمد سعيد _ موسي دياوارا _ فراس بن عايفية _ محمد بسيوني _ إسلام جابر
خط الهجوم .. محمود قاعود _ باسم مرسي
وتشهد القائمة غياب كلا من محمود الزنفلي وكريم بامبوو أحمد ياسر للإصابة وأمير مدحت وأسامة فيصل للإيقاف مباراة واحدة بسبب تراكم الإنذارات.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز