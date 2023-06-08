شكرا لقرائتكم خبر عن فراس شواط و الشامى يقودان هجوم الاسماعيلى أمام طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حمزة الجمل المدير الفني لفريق الاسماعيلى التشكيل الاساسى الذى سوف يخوض لقاء طلائع الجيش بعض قليل ضمن مباريات الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدورى الممتاز وسوف تقام على ستاد الإسماعيلية .

وجاء التشكيل يضم كل من :

حراسة المرمى .. أحمد عادل عبد المنعم .

خط الدفاع .. باهر المحمدى ، محمد هاشم ، كريم عرفات ، محمد دسوقى .

خط الوسط .. محمد حسن ، سيرجى أكا ، أحمد مدبولى ، ياو أنور .

الهجوم .. محمد الشامى ، فراس شواط .

يحتل النادى الإسماعيلى المركز الثانى عشر فى جدول مسابقة الدورى برصيد 33 نقطة، حصدها بعد خوض 28 مباراة، حيث فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 12 لقاء، وتلقى الهزيمة فى 10 مواجهات، وسجل لاعبو الإسماعيلى 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 34 هدفاً آخر.