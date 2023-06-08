شكرا لقرائتكم خبر عن وادى و كريم طارق يقودان هجوم طلائع الجيش أمام الاسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عبدالحميد بسيونى المدير الفني لفريق طلائع الجيش التشكيل الاساسى الذى سيخوض لقاء الاسماعيلى بعد قليل ضمن مباريات الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدورى الممتاز وسوف تقام على ستاد الإسماعيلية .

وجاء التشكيل كالتالي :

حراسة المرمى .. محمد شعبان .

خط الدفاع ..أحمد عبد الرحمن ، محمد فتح الله " كماتشو " ، خالد سطوحى ، أحمد متعب .

خط الوسط ... أحمد سمير ، إسلام محارب ، فريد شوقى ، على حمدى .

الهجوم ... محمود وادى ، كريم طارق .

يحتل الطلائع المركز السادس عشر فى جدول الدورى حالياً برصيد 29 نقطة، بعدما لعب 30 مباراة حقق الفوز فى ستة لقاءات وتعادل فى 11 مباراة وخسر 13 لقاء وسجل لاعبوه 29 هدفاً وتلقت شباكه 41 هدف.