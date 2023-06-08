شكرا لقرائتكم خبر عن 22 لاعباً فى قائمة الاتحاد السكندرى لمواجهة البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر زوران مانولوفيتش المدير الفني لفريق الإتحاد على قائمة الفريق التي ستخوض مواجهة البنك الأهلي في الجولة 30 من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم والمقرر إقامتها غدا الجمعه باستاد الإسكندرية

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى :

المهدي سليمان وعمرو خليل و صبحي سليمان

خط الدفاع :

محمود علاء ، مصطفى ابراهيم ، خالد صبحي ، السيد سالم ، صبري رحيل ، هشام صلاح

خط الوسط :

ناصر ناصر ، اسلام عبدالنعيم ، ابراهيم حسن،

عبدالغني محمد ، خالد الغندور ، محمد محمود ، ميسي ، محمد فارس ، محمود عبدالعزيز ، عمار حمدي

خط الهجوم:

مابولولو و اوستن اموتو و حامدين