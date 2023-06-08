شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يفوز على المقاصة ويواصل صدارة الصعيد.. ولافيينا يهزم التليفونات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

انتزع فريق الجونة فوزا صعبا على فريق مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من مجموعة الصعيد في دورى القسم الثانى لكرة القدم.

بهذه النتيجة رفع فريق الجونة رصيده إلى النقطة 66 في صدارة ترتيب مجموعة الصعيد، فيما بقى فريق مصر المقاصة عند النقطة 48 في المركز الخامس.

وحقق فريق لافيينا فوزا مهما على فريق تليفونات بنى سويف بهدفين مقابل هدف، ليواصل فريق لافيينا الضغط على الجونة ويقلص الفارق لنقطة واحدة، بعدما رفع رصيده إلى 65 نقطة في المركز الثانى، فيما بقى فريق تليفونات بنى سويف عند 20 نقطة.

وجاءت نتائج مباريات مجموعة الصعيد كالتالى..

الجونة 3 /1 مصر المقاصة

لافيينا 2 / 1 تليفونات بنى سويف

ملوى 1 /1 الفيوم

ديروط 2 / 2 المنيا

مركز شباب طامية 2 /1 شبان قنا

الألومنيوم 3 / 1 المدينة المنورة

كيما أسوان 0/ 0 أسمنت أسيوط

بترول أسيوط 2/ 0 النصر للتعدين