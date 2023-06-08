شكرا لقرائتكم خبر عن شوط سلبي بين الاسماعيلى وطلائع الجيش..وطرد عبد الحميد بسيونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى نتيجة الشوط الأول بين فريقى الاسماعيلى و طلائع الجيش في اللقاء الذى يجمع الفريقين حاليا على ستاد الإسماعيلية ضمن الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدورى الممتاز .

وشهدت أحداث الشوط الأول سيطرة من قبل لاعبى فريق الاسماعيلى وإهدار العديد من الفرص المحققة للتهديف عن طريق فراس شواط وأحمد الشامى في غياب تام من قبل لاعبى الطلائع .

وقام محمود البنا حكم المباراة بطرد عبد الحميد بسيونى المدير الفني لفريق طلائع الجيش عقب الاعتراض بشكل غير لائق على بعض القرارات .وخاض فريق الاسماعيلى بقيادة حمزة الجمل المباراة بتشكيل ضم كلاً من:

حراسة المرمى .. أحمد عادل عبد المنعم .

خط الدفاع .. باهر المحمدى ، محمد هاشم ، كريم عرفات ، محمد دسوقى .

خط الوسط .. محمد حسن ، سيرجى أكا ، أحمد مدبولى ، ياو أنور .

الهجوم .. محمد الشامى ، فراس شواط .

بينما ضم تشكيل طلائع الجيش كلاً من :

حراسة المرمى .. محمد شعبان .

خط الدفاع ..أحمد عبد الرحمن ، محمد فتح الله " كماتشو " ، خالد سطوحى ، أحمد متعب .

خط الوسط ... أحمد سمير ، إسلام محارب ، فريد شوقى ، على حمدى .

الهجوم ... محمود وادى ، كريم طارق .