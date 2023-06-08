شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو قبل الانضمام لمعسكر المنتخب: النجاح رحلة وليس جهة وصول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك، صورة عبر حسابه الشخصي على انستجرام، خلال قيامه بوصلة تدريبات بدنية وعلق صانع ألعاب القلعة البيضاء: النجاح رحلة وليس جهة وصول.

ويتواجد زيزو ضمن قائمة منتخب مصر التى أعلنها الجهاز الفني للمنتخب بقيادة البرتغالي روي فيتوريا وضمت 28 لاعبًا استعدادًا لمعسكر الفريق خلال الفترة من 10 إلى 18 يونيو والذى يتخلله مباراتين أمام غينيا في الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار ، ثم ودية أمام جنوب السودان يوم 18.

واللاعبون المنضمون للمنتخب هم:

محمد الشناوى، محمد صبحى، محمد أبو جبل، محمد هانى، هشام صلاح، أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، على جبر، محمد عبد المنعم، محمود مرعى، محمد حمدى، أحمد أبو الفتوح، مروان عطية، مهند لاشين، حمدى فتحى، غنام محمد، محمود حمادة، أحمد سيد زيزو، محمد هلال، محمد رضا بوبو، محمد صلاح، مصطفى فتحى، حسين الشحات، عمر مرموش، محمود حسن تريزيجيه، محمود كهربا، أحمد ياسر ريان، مصطفى محمد.