شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل مباراة المقاولون وأسوان قبل مواجهتهما اليوم بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن شوقي غريب المدير الفني للمقاولون العرب وأيمن الرمادى المدير الفني أسوان، تشكيل المباراة الذى تجمعهما بعد قليل ضمن منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدوري والتي يستضيفها ستاد أسوان.

وجاء تشكيل المقاولون كالتالي:

حراسة المرمى: محمود أبوالسعود.

خط الدفاع: فاروقا نور الدين، أحمد علاء ، عمر فايد ، أحمد عاطف قطة.

خط الوسط: جوزيف أوشايا، أحمد فوزي ، أحمد الشيمي ، عمر سافيولا.

خط الهجوم: امادو نياص، جون اوكلي.

بينما جاء تشكيل أسوان كالتالى:

حراسة المرمى: عمرو حسام

الدفاع: كاستيلو - محمد عطوة - ميدو مصطفى - أحمد دحروج

الوسط: مصطفى عبدالرسول - عماد فتحي - أحمد خالد - بلال السيد - محمد حمدي زكي

الهجوم: ديلسون كاموني

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس في مسابقة الدوري برصيد 42 نقطة بعدما خاض 30 مباراة، حيث فاز المقاولون في 9 مباريات وتعادل في 15 لقاء وخسر 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 33 هدفاً واستقبلت شباكهم 27 هدفاً آخر.

ويدخل أسوان المباراة بعدما تجمد رصيده عند المركز الـ14 فى جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 31 نقطة، وبات قريبا من المراكز المهددة بالهبوط.