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الطلائع يهزم الإسماعيلى بهدف نظيف ويبتعد عن صراع الهبوط

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القاهرة - سامية سيد - حقق فريق طلائع الجيش فوزاً هاماً على نظيره الاسماعيلى بهدف دون رد في اللقاء الذى جمع الفريقين منذ قليل على ستاد الإسماعيلية ضمن الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدورى الممتاز .

أحرز هدف المباراة الوحيد ، أحمد سمير لاعب فريق طلائع الجيش في الدقيقة 50 عقب إستغلال تمريرة زميلة كريم طارق وتسديدها في مرمى أحمد عادل عبد المنعم حارس الاسماعيلى .

بهذة النتيجة ارتفع رصيد فريق طلائع الجيش الى النقطة 32 ليحتل المركز الرابع عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز ويبتعد عن صراع الهبوط ،  بينما توقف رصيد فريق الاسماعيلى عند النقطة 33 ويحتل المركز الثالث عشر .  

وقام محمود البنا حكم المباراة بطرد عبد الحميد بسيونى المدير الفني لفريق طلائع الجيش عقب الاعتراض بشكل غير لائق على بعض القرارات .

وخاض فريق الاسماعيلى بقيادة حمزة الجمل المباراة بتشكيل ضم ، كلاً من:

حراسة المرمى .. أحمد عادل عبد المنعم .

خط الدفاع .. باهر المحمدى ، محمد هاشم ، كريم عرفات ، محمد دسوقى .

خط الوسط .. محمد حسن ، سيرجى أكا ، أحمد مدبولى ، ياو أنور .

الهجوم .. محمد الشامى ، فراس شواط .

بينما ضم تشكيل طلائع الجيش كلاً من :  

حراسة المرمى .. محمد شعبان .

خط الدفاع ..أحمد عبد الرحمن ، محمد فتح الله " كماتشو "  ، خالد سطوحى ، أحمد متعب .

خط الوسط ... أحمد سمير ، إسلام محارب ، فريد شوقى ، على حمدى .

الهجوم ... محمود وادى ، كريم طارق .

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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