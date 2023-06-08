شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يهزم الإسماعيلى بهدف نظيف ويبتعد عن صراع الهبوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق طلائع الجيش فوزاً هاماً على نظيره الاسماعيلى بهدف دون رد في اللقاء الذى جمع الفريقين منذ قليل على ستاد الإسماعيلية ضمن الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدورى الممتاز .

أحرز هدف المباراة الوحيد ، أحمد سمير لاعب فريق طلائع الجيش في الدقيقة 50 عقب إستغلال تمريرة زميلة كريم طارق وتسديدها في مرمى أحمد عادل عبد المنعم حارس الاسماعيلى .

بهذة النتيجة ارتفع رصيد فريق طلائع الجيش الى النقطة 32 ليحتل المركز الرابع عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز ويبتعد عن صراع الهبوط ، بينما توقف رصيد فريق الاسماعيلى عند النقطة 33 ويحتل المركز الثالث عشر .

وقام محمود البنا حكم المباراة بطرد عبد الحميد بسيونى المدير الفني لفريق طلائع الجيش عقب الاعتراض بشكل غير لائق على بعض القرارات .

وخاض فريق الاسماعيلى بقيادة حمزة الجمل المباراة بتشكيل ضم ، كلاً من:

حراسة المرمى .. أحمد عادل عبد المنعم .

خط الدفاع .. باهر المحمدى ، محمد هاشم ، كريم عرفات ، محمد دسوقى .

خط الوسط .. محمد حسن ، سيرجى أكا ، أحمد مدبولى ، ياو أنور .

الهجوم .. محمد الشامى ، فراس شواط .

بينما ضم تشكيل طلائع الجيش كلاً من :

حراسة المرمى .. محمد شعبان .

خط الدفاع ..أحمد عبد الرحمن ، محمد فتح الله " كماتشو " ، خالد سطوحى ، أحمد متعب .

خط الوسط ... أحمد سمير ، إسلام محارب ، فريد شوقى ، على حمدى .

الهجوم ... محمود وادى ، كريم طارق .