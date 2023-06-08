شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سمير يحصل على جائزة رجل مباراة طلائع الجيش والإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد أحمد سمير صانع ألعاب فريق طلائع الجيش جائزة رجل مباراة فريقه أمام الإسماعيلى من قبل رابطة الأندية المصرية المحترفة عقب التألق في اللقاء وتسجيل هدف المباراة الوحيد .

حقق فريق طلائع الجيش فوزاً هاماً على نظيره الإسماعيلى بهدف دون رد في اللقاء، الذى جمع الفريقين منذ قليل على ستاد الإسماعيلية ضمن الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدورى الممتاز .

أحرز هدف المباراة الوحيد ، أحمد سمير لاعب فريق طلائع الجيش في الدقيقة 50 عقب استغلال تمريرة زميله كريم طارق وتسديدها في مرمى أحمد عادل عبد المنعم حارس الإسماعيلى .

بهذة النتيجة ارتفع رصيد فريق طلائع الجيش الى النقطة 32 ليحتل المركز الرابع عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز ويبتعد عن صراع الهبوط ، بينما توقف رصيد فريق الاسماعيلى عند النقطة 33 ويحتل المركز الثالث عشر .