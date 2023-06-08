شكرا لقرائتكم خبر عن غدا انطلاق بطولة الجمهورية للـ"ستريت وورك أوت" المؤهلة لبطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تقام البطولة هذا العام على مرحلتين، الأولى تنطلق غدا الجمعة بمدينة نصر، وذلك لفئتي الاسترنث (ولاد وبنات)، وفئة الباور، والمرحلة الثانية يوم الجمعة 16 يونيو باستاد القاهرة لفئة الفري ستايل.

وقال إسلام قرطام، رئيس الاتحاد، إن ما حققه لاعبو منتخب مصر لرياضات الشارع واللياقة التنافسية في بطولة العالم العام الماضي هو إنجاز تاريخي للرياضة المصرية، مؤكدًا أن ما تحقق دفع الاتحاد لتقديم الدعم لهؤلاء اللاعبين، لتشريف مصر في جميع البطولات العالمية في كل عام.

وأضاف "قرطام" أن بطولة الجمهورية هذا العام تصل جوائزها المالية إلى 100 ألف جنيه، إلى جانب مشاركة الفائزين بالمراكز الأولى فى بطولة العالم بدولة لاتفيا، آملين مواصلة تحقيق انجازات ومراكز عالمية لمصر في المحافل الدولية.

يذكر أن منتخب مصر للستريت وورك أوت حقق العام الماضي في بطولة العالم إنجازات كبيرة، حيث حصل اللاعب مازن أحمد علي المركز الأول علي العالم في بطولة العالم فئة "الفري ستايل" وزن خفيف، وعبد الرحمن ممدوح المركز الثالث علي العالم في بطولة العالم فئة "الفري ستايل" وزن متوسط، وعمر الجندي المركز الأول فئة السترنث الوزن المتوسط، ومصطفى العراقي المركز الثاني فئة السترنث الوزن الخفيف، وياسر محمد المركز الثاني في فئة الباور الوزن الخفيف، و أشرف عادل المركز الرابع فئة الباور، وروان ناصر المركز الخامس فئة الاسترنث بنات.