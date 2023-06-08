شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يتقدم على أسوان بهدف "فاروقا" فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى المقاولون العرب الشوط الأول متقدماً على نظيره أسوان بهدف نظيف سجله فاروقا نور الدين في الدقيقة 22 من المباراة التي تجمعهما حالياً على استاد أبناء زهرة الجنوب، ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وبدأ المقاولون المباراة بالتشكيل التالى: حراسة المرمى: محمود أبوالسعود،خط الدفاع: فاروقا نور الدين، أحمد علاء، عمر فايد ، أحمد عاطف قطة،خط الوسط: جوزيف أوشايا، أحمد فوزي ، أحمد الشيمي ، عمر سافيولا،خط الهجوم: امادو نياص، جون اوكلي.

ودخل أسوان اللقاء بالتشكيل التالى:حراسة المرمى: عمرو حسام، الدفاع: كاستيلو - محمد عطوة - ميدو مصطفى - أحمد دحروج، الوسط: مصطفى عبدالرسول - عماد فتحي - أحمد خالد - بلال السيد - محمد حمدي زكي،الهجوم: ديلسون كاموني.

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس في مسابقة الدوري برصيد 42 نقطة بعدما خاض 30 مباراة، حيث فاز المقاولون في 9 مباريات وتعادل في 15 لقاء وخسر 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 33 هدفاً واستقبلت شباكهم 27 هدفاً آخر.

ويدخل أسوان المباراة فى المركز الـ16 فى جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 31 نقطة، وبات قريبا من المراكز المهددة بالهبوط.