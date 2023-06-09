شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يتعادل مع المقاولون 1-1 ويشعل صراع البقاء فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق أسوان مع نظيره المقاولون العرب بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على استاد أبناء زهرة الجنوب ضمن منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

افتتح التسجيل للمقاولون العرب فاروقا نور الدين في الدقيقة 22 قبل أن يتعادل أسوان عن طريق تسديدة قوية من حسام عرفات في الدقيقة 59.

بهذه النتيجة أشعل فريق أسوان صراع البقاء في الدورى الممتاز بعد وصوله للنقطة 32 في المركز الخامس عشر بالتساوى مع غزل المحلة وطلائع الجيش وبفارق نقطة وحيدة عن الإسماعيلى وسيراميكا.

بينما يحتل المقاولون العرب المركز الخامس في مسابقة الدوري برصيد 43 نقطة بعدما خاض 31 مباراة، حيث فاز المقاولون في 9 مباريات وتعادل في 16 لقاء وخسر 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 34 هدفاً واستقبلت شباكهم 28 هدفاً آخر.

وبدأ المقاولون المباراة بالتشكيل التالى: حراسة المرمى: محمود أبوالسعود، خط الدفاع: فاروقا نور الدين، أحمد علاء، عمر فايد، أحمد عاطف قطة،خط الوسط: جوزيف أوشايا، أحمد فوزي، أحمد الشيمي، عمر سافيولا، خط الهجوم: امادو نياص، جون اوكلي.

ودخل أسوان اللقاء بالتشكيل التالى:حراسة المرمى: عمرو حسام، الدفاع: كاستيلو - محمد عطوة - ميدو مصطفى - أحمد دحروج، الوسط: مصطفى عبدالرسول - عماد فتحي - أحمد خالد - بلال السيد - محمد حمدي زكي، الهجوم: ديلسون كاموني.