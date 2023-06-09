شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبي يعسكر بالرباط ويخوض مواجهاته على ملعب طنجة بأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق معسكر المنتخب الأولمبي يوم الإثنين المقبل في الإسكندرية ويتخلله لقاء ودي مع غانا يوم 15 يونيو ضمن فترة إعداد المنتخب للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، التى تقام فى المغرب من 24 يونيو إلى 8 يوليو المقبل.

واستقر الجهاز الفني على أنه بعد انتهاء معسكر القاهرة والسفر إلى المغرب ينتظم الفراعنة فى معسكر آخر بالرباط قبل أن ينتقل إلى مدينة طنجة التى تستضيف مبارياته.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة إلى أولمبياد "باريس 2024" مباشرة، بينما يلعب صاحب المركز الرابع مع نظيره من آسيا على ملحق الأولمبياد.

وتضم مجموعة مصر كلا من: مالى والكاميرون والنيجر، ويستهل الفراعنة أولى مبارياته يوم 25 يونيو أمام النيجر فى مدينة طنجة التى تستضيف منافسات مجموعة مصر .

ويعلن ميكالي، في مؤتمر صحفي يوم السبت المقبل، أسماء 23 لاعبًا يمثلون قائمة المنتخب المقرر سفرها للمغرب للمشاركة بالبطولة المرتقبة.