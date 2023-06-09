شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 8 / 6 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 8 / 6 / 2023 العديد من الأخبار منها، الأهلي يسافر لمواجهة الوداد المغربي بقائمة تضم 24 لاعبا.

أسوان يتعادل مع المقاولون 1-1 ويشعل صراع البقاء فى الدورى

تعادل فريق أسوان مع نظيره المقاولون العرب بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على استاد أبناء زهرة الجنوب ضمن منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

24 لاعبا فى قائمة الأهلي المسافرة للمغرب.. عودة الشناوي وكريستو الأبرز

وقع اختيار مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على 24 لاعبا من أجل السفر إلى المغرب لخوض مباراة الوداد المغربي يوم الأحد المقبل في إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

الطلائع يهزم الإسماعيلى بهدف نظيف ويبتعد عن صراع الهبوط

حقق فريق طلائع الجيش فوزاً هاماً على نظيره الاسماعيلى بهدف دون رد في اللقاء الذى جمع الفريقين منذ قليل على ستاد الإسماعيلية ضمن الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدورى الممتاز .

زيزو قبل الانضمام لمعسكر المنتخب: النجاح رحلة وليس جهة وصول

نشر أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك، صورة عبر حسابه الشخصي على انستجرام، خلال قيامه بوصلة تدريبات بدنية وعلق صانع ألعاب القلعة البيضاء: النجاح رحلة وليس جهة وصول.

الأهلي يختتم تحضيراته بالقاهرة قبل السفر للمغرب وخوض إياب نهائي إفريقيا.. صور

اختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي تحضيراته على ملعب مختار التتش قبل السفر إلى المغرب عصر اليوم الخميس استعدادا لمواجهة الوداد الرياضي يوم الأحد المقبل في إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

الجونة يفوز على المقاصة ويواصل صدارة الصعيد.. ولافيينا يهزم التليفونات

انتزع فريق الجونة فوزا صعبا على فريق مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من مجموعة الصعيد في دورى القسم الثانى لكرة القدم.

شقيقة محمد صلاح تنشر صوراً برفقته وتعلق: نعم هو بجانبى

نشرت رباب صلاح شقيقة النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي ومنتخب الفراعنة، صوراً جمعتها بشقيقها خلال استمتاعهما بإجازة الصيف، وعلقت: نعم هو بجانبي.

بيراميدز يطلب تأجيل مباراة الإتحاد السكندري فى كأس مصر.. رسمياً

كشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، عن طلب النادي تأجيل مباراته في دور الستة عشر من بطولة كأس مصر أمام الاتحاد السكندري، والمقرر لها يوم 22 يونيو الجاري على استاد الإسكندرية تطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، ومراعاة لظروف النادي في الفترة المقبلة.

بعثة الأهلى تغادر مطار القاهرة للقاء الوداد المغربى بنهائى دورى الأبطال

غادرت مطار القاهرة الدولى، قبل قليل، علي طائرة خاصة تابعة لشركة مصر للطيران بعثة فريق النادى الأهلى متجهة إلى المغرب، وذلك لخوض لقاء الإياب أمام فريق الوداد البيضاوى المغربى بنهائى دوري أبطال افريقيا.

بيريرا: تطبيق الصعود والهبوط على الحكام والتقييم بعد كل مباراة

أكد البرتغالى فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، أنه سيتم تطبيق نظام الدوريات في مصر على الحكام بحيث يتم تصعيد حكام للمستويات الأولى وهبوط آخرين وفقا للكفاءة وما قدموه خلال الموسم.

الزمالك يستفسر عن موقف طارق حامد مع اتحاد جدة

يجرى مسئولو نادى الزمالك اتصالات مكثفة، في الفترة الحالية من خلال بعض الوسطاء، للاستفسار عن موقف طارق حامد مع اتحاد جدة، بعد غموض موقفه من الاستمرار في صفوف النمور، بسبب اقتراب الفريق السعودى من التعاقد مع الفرنسي نجولو كانتى، ليكون بديلاً قوياً للاعب الدولى المصري في منطقة خط الوسط.

روي فيتوريا: واثق من التأهل لأمم أفريقيا رغم إنزعاجى الشديد

وجه البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني، رسالة تحفيز للاعبي الفراعنة، وذلك استعدادا لاستكمال مشوار التصفيات الأفريقية المؤهلة للكان.

فريق الأمل بالزمالك يتعادل سلبياً مع مركز شباب دمياط تحت أنظار أوسوريو

تعادل فريق الأمل بالزمالك سلبياً مع مركز شباب دمياط، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الخميس، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة،تحت الأمطار وأنظار الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأبيض، وذلك تمهيدا لاختيار أفضل العناصر الشابة وتصعيدها للفريق الأول.