شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الخميس 8 -6 -2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 64 نقطة عقب إقامة مباريات اليوم الخميس 8 / 6 / 2023 ضمن الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث التقى الاسماعيلى مع طلائع الجيش و أستضاف أسوان نظيره المقاولون العرب .

الطلائع يهزم الإسماعيلى بهدف نظيف ويبتعد عن صراع الهبوط

حقق فريق طلائع الجيش فوزاً هاماً على نظيره الاسماعيلى بهدف دون رد في اللقاء الذى جمع الفريقين منذ قليل على ستاد الإسماعيلية ضمن الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدورى الممتاز .

جدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز