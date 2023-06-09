شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى مسابقة الدورى الممتاز.. مابولولو ينفرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زال الأنجولى مابولولو مهاجم فريق الاتحاد السكندري متصدرًا لجدول ترتيب هدافي الدورى الممتاز عقب إقامة مباراتان اليوم الخميس 8 / 6 / 2023 مباراتان، ضمن الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث التقى الاسماعيلى مع طلائع الجيش و أستضاف أسوان نظيره المقاولون العرب .

الطلائع يهزم الإسماعيلى بهدف نظيف ويبتعد عن صراع الهبوط