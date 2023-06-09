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شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى مسابقة الدورى الممتاز.. مابولولو ينفرد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ما زال الأنجولى مابولولو مهاجم فريق الاتحاد السكندري متصدرًا لجدول ترتيب هدافي الدورى الممتاز عقب إقامة مباراتان اليوم الخميس 8 / 6 / 2023 مباراتان، ضمن الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث التقى الاسماعيلى مع طلائع الجيش و أستضاف أسوان نظيره المقاولون العرب .
الطلائع يهزم الإسماعيلى بهدف نظيف ويبتعد عن صراع الهبوط
حقق فريق طلائع الجيش فوزاً هاماً على نظيره الاسماعيلى بهدف دون رد في اللقاء الذى جمع الفريقين منذ قليل على ستاد الإسماعيلية ضمن الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدورى الممتاز .
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