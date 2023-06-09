شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباريات اليوم الخميس 8 / 6 / 2023 بالدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الخميس 8 / 6 / 2023 مباراتان ضمن الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث التقى الإسماعيلى مع طلائع الجيش، واستضاف أسوان نظيره المقاولون العرب.
الطلائع يهزم الإسماعيلى بهدف نظيف ويبتعد عن صراع الهبوط
حقق فريق طلائع الجيش فوزاً هاماً على نظيره الاسماعيلى بهدف دون رد في اللقاء الذى جمع الفريقين منذ قليل على ستاد الإسماعيلية ضمن الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدورى الممتاز .
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