شكرا لقرائتكم خبر عن محمود ناجى حكما لمباراة الاتحاد السكندرى والبنك الأهلى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصرى لكرة القدم إدارة مباراة الاتحاد السكندرى والبنك الأهلى للحكم محمود ناجى خلال مباريات الدورى الممتاز.

ومن جانب آخر، اختار بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي 21 لاعبا للسفر إلى الإسكندرية والدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري، ضمن مباريات الجولة 31 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، والمقرر لها غدا الجمعة ويستضيفها استاد الإسكندرية في الثامنة مساء.

وجاءت القائمة علي النحو التالي:

حراسة المرمي .. محمد أبو جبل _ أحمد صبحي.

خط الدفاع .. أحمد ياسين _ سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار _ خالد مصطفي _عاصم صلاح _ اسحاقو يعقوبو _ أسامة إبراهيم.

خط الوسط.. محمد فتحي _ محمود سيد _محمد هلال _ حمدي علاء _ أحمد ياسر _ أحمد سعيد _ موسي دياوارا _ فراس بن عايفية _ محمد بسيوني _ إسلام جابر.

خط الهجوم .. محمود قاعود _ باسم مرسى.

وتشهد القائمة غياب كلا من محمود الزنفلي وكريم بامبوو أحمد ياسر للإصابة وأمير مدحت وأسامة فيصل للإيقاف مباراة واحدة بسبب تراكم الإنذارات.