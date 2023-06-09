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نتائج مباريات اليوم الخميس 8 / 6 / 2023 بالدورى الممتاز

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القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الخميس 8 / 6 / 2023 مباراتان ضمن الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث التقى الإسماعيلى مع طلائع الجيش، واستضاف أسوان نظيره المقاولون العرب.

الطلائع يهزم الإسماعيلى بهدف نظيف ويبتعد عن صراع الهبوط

حقق فريق طلائع الجيش فوزاً هاماً على نظيره الاسماعيلى بهدف دون رد في اللقاء الذى جمع الفريقين منذ قليل على ستاد الإسماعيلية ضمن الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدورى الممتاز .

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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