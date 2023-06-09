شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الخميس 8 / 6 / 2023 بالدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الخميس 8 / 6 / 2023 مباراتان ضمن الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث التقى الإسماعيلى مع طلائع الجيش، واستضاف أسوان نظيره المقاولون العرب.

الطلائع يهزم الإسماعيلى بهدف نظيف ويبتعد عن صراع الهبوط