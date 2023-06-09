مانشستر سيتي وإنتر يصلان إسطنبول استعدادا لنهائي دوري أبطال أوروبا

المنامة - ياسر ابراهيم -

وصل أفراد فريقي مانشستر سيتي الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي إلى مدينة إسطنبول للتنافس في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، السبت.



وقال مراسل الأناضول إن أفراد الفريقين وصلوا مطار إسطنبول الخميس، وتوجهوا إلى الفنادق التي سيقيمون فيها، وسط تدابير مشددة اتخذتها السلطات التركية.



ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان في 10 يونيو/ حزيران الجاري، على أرض ملعب أتاتورك بإسطنبول.



وفي هذا الإطار تم تثبيت مجسم كبير لكأس البطولة في ميدان تقسيم السياحي الشهير والذي يتوسط إسطنبول.



وحظي المجسم باهتمام كبير من السياح المحليين والأجانب، حيث التقطوا صورا تذكارية أمامه.



(الاناضول)