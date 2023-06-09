بنزيمة يتحدث لأول مرة عن سبب انتقاله لنادي الإتحاد في السعودية

المنامة - ياسر ابراهيم - ظهر النجم الفرنسي كريم بنزيمى، المنضم مؤخراً إلى صفوف اتحاد جدة السعودي، في مقابلة مصورة تحدث فيها عن سبب قدومه إلى السعودية واختياره "النمور" وعلاقته بزميله الأسبق البرتغالي كريستيانو رونالدو.



وانضم بنزيمة قبل أيام إلى بطل دوري "روشن" السعودي لموسم 2022-2023، يوم 6 يونيو/حزيران 2023 وارتبط معه بعقد حتى نهاية موسم 2025-2026.



سبب اختيار بنزيمة للسعودية

وقال بنزيمة في المقابلة المنشورة على الحساب الرسمي لنادي الاتحاد بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قبل ساعات من تقديمه للجماهير: "اخترت السعودية لأنني مسلم وهي دولة مسلمة، لطالما أردت العيش هنا، من المهم أن أكون في دولة مسلمة أشعر فيها بحب الناس".



وأضاف: "زرت السعودية سابقاً، والمهم أنها دولة مسلمة ومحبوبة وجميلة، إنه المكان الذي أريد أن أكون فيه؛ لكي أحظى بفرصة خوض تجربة جديدة".



ولم يخفِ النجم الفرنسي سعادته بوجوده في مدينة قريبة من مكة المكرمة، قائلاً: "هذا أمر مهم بالنسبة لشخص مسلم؛ فهي المكان الذي أشعر فيه بأنني في أفضل حالاتي".



وأقر الفرنسي البالغ من العمر 35 عاماً، برغبته في تعلم اللغة العربية والتحدث بها بطلاقة، مستفيداً من وجوده في السعودية.



وتطرّق اللاعب الحائز جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2022 إلى سبب انضمامه لاتحاد جدة، فقال: "أشعر بالسعادة لوجودي في هذا النادي الأسطوري، هذا تحدٍّ جديد وحياة جديدة وأنا متحمس لبدء التدريب، اخترت هذا الفريق، لأنه أحد أفضل الأندية في السعودية".



وزاد: "هو نادٍ يملك قاعدة جماهيرية شغوفة، ولديه العديد من الألقاب وينتمي لأندية القمة، وأرغب في أن أساهم بتطور وتقدم النادي لمكانة أعلى من تلك التي هو عليها الآن".



بنزيمة يرغب في حصد البطولات مع الاتحاد

وتابع: "سأعمل على تحقيق مزيد من الألقاب مع الاتحاد، ونيتي موجودة لتكوين رابط خاص مع الجمهور، إضافة إلى رغبتي في ترك إرث خالد، يجب أن أستمر وأن أقوم بتقديم النجاح الذي حققته في أوروبا، وأن أجلبه معي إلى السعودية".



وأكد لاعب ريال مدريد السابق أن عائلته سعيدة بقراره الانتقال إلى المملكة، مشيراً إلى أنها ستتواجد معه قريباً، لأن "السعودية هي المكان الأنسب لنا".



وأبدى بنزيمة سعادته بوجوده في الدوري السعودي الذي سبقه إليه زميله الأسبق كريستيانو رونالدو، حيث قال: "من الرائع رؤيته هنا؛ فهو يمثّل رغبة الدولة في تطوير كرة القدم، وهذا الأمر مهم دولياً".



وواصل: "هناك أسماء كبيرة تلعب هنا، كريستيانو في جانب وأنا اليوم هنا، لذا من المهم إظهار أن كرة القدم في السعودية قادرة على التأثير دولياً".



وتحدث بنزيمة عن تجربته مع ريال مدريد، فقال: "لعبت للريال وحققت العديد من الألقاب، وفخور بأنني لعبت لمدريد وإنهاء مسيرتي فيه بتلك الطريقة".