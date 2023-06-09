شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ياسر يغيب عن البنك الأهلي أمام الاتحاد السكندرى بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب أحمد ياسر صانع العاب فريق البنك الأهلى عن مواجهة الاتحاد السكندرى اليوم في بطولة الدورى الممتاز بسبب تعرضه للإصابة أثناء التدريبات الجماعية. وخضع أحمد ياسر للأشعة والتي ظهرت الإصابة بجزع في الغضروف والرباط الخارجي للركبة، والخضوع إلى برنامج تأهيلى تحت إشراف طبيب الفريق. واختار بابا فاسيليو المدير الفني لفريق البنك الأهلي 21 لاعبا للسفر إلى الإسكندرية والدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الإتحاد السكندري ضمن مباريات الجولة 31 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها الجمعة، ويستضيفها استاد الإسكندرية في الثامنة مساء. وجاءت القائمة علي النحو التالي: حراسة المرمي .. محمد أبو جبل - أحمد صبحي. خط الدفاع .. أحمد ياسين _ سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار _ خالد مصطفي _عاصم صلاح _ اسحاقو يعقوبو _ أسامة ابراهيم. خط الوسط.. محمد فتحي _ محمود سيد _محمد هلال _ حمدي علاء _ أحمد ياسر _ أحمد سعيد _ موسي دياوارا _ فراس بن عايفية _ محمد بسيوني _ إسلام جابر. خط الهجوم .. محمود قاعود _ باسم مرسي. وتشهد القائمة غياب كل من محمود الزنفلي وكريم بامبو وأحمد ياسر للإصابة وأمير مدحت وأسامة فيصل للإيقاف مباراة واحدة بسبب تراكم الإنذارات.

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