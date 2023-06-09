شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر: الزمالك لم يفاوض سيف لتجديد عقده ولو أسوريو مش عايزه اتركوه يرحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد فاروق جعفر، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن نجله سيف يمتلك العديد من العروض للرحيل عن النادي في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي مسئول اجتمع معه مؤخرًا لتجديد العقد.

وقال جعفر في تصريحات تليفزيونية: "لو أوسوريو ليس في حاجة لسيف، فليتركه يرحل عن الزمالك، وكذلك يجب توضيح وجهة نظر اللجنة الفنية للنادي، والمدرب لا يعتمد عليه رغم ظهوره بشكل طيب مؤخرًا في معظم المباريات التي شارك فيها".

وأضاف: "لا نريد تكرار ما يحدث مع يوسف أسامة نبيه، والذي قام بالبحث عن مستقبله خارج النادي، لكن أنا منتظر موقف نادي الزمالك ولكن لن يلعب رغمًا عن المدير الفني".

وقال جعفر: "الزمالك أشرك الصفقات الجديدة رغم أن بعضها لا يصلح للعب في الفريق الأبيض ولم يتم الاستفادة منهم، ويتم إنفاق ملايين الجنيهات ثم أصبح هؤلاء مرشحين للرحيل بعدما وضعوا الفريق في المركز الرابع، وبدلا من إعطاء الفرصة لأبناء النادي الذين جلبوا الدوري مرتين والتجديد لهم يتم تجاهلهم".

وأكد: "أوسوريو سيرحل آجلا أم عاجلًا، وأفكاره الفنية لا تناسب نادي الزمالك، ولم يواجه ناديا كبيرا حتى الآن، وفيريرا الذي كان أفضل منه بمراحل رحل بعدما ارتكاب عدة أخطاء، ولا أريد أن أتحدث كثيرًا حتى لا يُقال أنني أهاجم الزمالك".

وتابع: "لا أعرف لماذا لا يلعب سيف جعفر في المباريات الأخيرة، ويتم الاعتماد على الصفقات التي لم تفيد النادي وجعلته في مركز غير جيد بالدوري".

وأكمل: "الزمالك لم يتفاوض مع سيف جعفر، ولا أعرف من يجلس معه، لا بد أن يتفاوض معه المشرف على الكرة، ومع احترامي للجنة الفنية ووجهات النظر فإن مجلس الإدارة له القرار الأول والأخير، واللاعب لديه عروض كثيرة".

وأتم: "لا يوجد ما يمنع رحيل سيف جعفر حال عدم الحاجة لجهوده، لست موافقا على ما يحدث مع نجلي في الفترة الأخيرة من جانب الجهاز الفني، وأريد أن يتم حسم الموقف سواء بتجديد عقده أو برحيله، بدلا من الضغط على اللاعب، وتكرار موقف يوسف نبيه الذي رحل عن النادي وسيتم التعاقد مع لاعب آخر مقابل 40 مليون جنيه".