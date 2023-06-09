اخبار الرياضه

بالنقاط.. كيف يتم حسم المراكز الأربعة الأولى فى جدول الدورى؟

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

شكرا لقرائتكم خبر عن بالنقاط.. كيف يتم حسم المراكز الأربعة الأولى فى جدول الدورى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتربت منافسات بطولة الدورى من الانتهاء بعدما بدأت الأسابيع الأخيرة من البطولة، واشتد الصراع بين الأندية سواء في المقدمة أو في القاع الذى يضم 7 أندية يحاولون الهروب من الهبوط للقسم الثانى.

ويعد صراع المقدمة هذا الموسم بدأت ملامحه في الظهور، حيث اقترب الأهلى كثيرا من حسم لقب الدورى لصالحه على الرغم من أنه أقل فريق في خوض المباريات، إلا أنه في المركز الثانى خلف بيراميدز بنقطتين، إلا أنه له 6 مواجهات مؤجلة.

كما يسعى فيوتشر صاحب المركز الثالث إلى خطف المركز الثانى، كما يتمسك الزمالك بالأمل الضعيف في محاولة إنهاء الدورى في المركز الثالث أو الثانى.

ونستعرض كيف يتم حسم المراكز الأربعة الأولى فى جدول الدورى؟

الأهلى والمركز الأول

b80ddc8e89.jpg

يحتاج الأهلى إلى الوصول للنقطة 77 للتتويج بلقب الدورى، لأن بيراميدز أقصى ما يصل إليه هى النقطة 76 في نهاية المباريات.

بيراميدز والمركز الثانى

961fd3d3d2.jpg

بيراميدز يحتاج للوصول إلى النقطة 70 من أجل تأمين المركز الثانى والتأهل لدورى أبطال أفريقيا الموسم المقبل لأول مرة في تاريخه، لأن فيوتشر أقصى ما يصل إليه هى النقطة 69 مع نهاية المباريات.

فيوتشر والمركز الثالث

e09c2ac177.jpg

بينما يحتاج فيوتشر إلى الوصول إلى النقطة 66 من أجل تأمين المركز الثالث، لأن الزمالك أقصى ما يمكن أن يصل إليه هى النقطة 65 مع نهاية المباريات.

الزمالك والمركز الرابع

455822d064.jpg

يحتاج الزمالك لنقطتين فقط للوصول لـ54 نقطة لتأمين المركز الرابع لأن المقاولون أقصى ما يمكن أن يصل إليه هى النقطة 55 مع نهاية المباريات.

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا