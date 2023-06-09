شكرا لقرائتكم خبر عن بالنقاط.. كيف يتم حسم المراكز الأربعة الأولى فى جدول الدورى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتربت منافسات بطولة الدورى من الانتهاء بعدما بدأت الأسابيع الأخيرة من البطولة، واشتد الصراع بين الأندية سواء في المقدمة أو في القاع الذى يضم 7 أندية يحاولون الهروب من الهبوط للقسم الثانى.

ويعد صراع المقدمة هذا الموسم بدأت ملامحه في الظهور، حيث اقترب الأهلى كثيرا من حسم لقب الدورى لصالحه على الرغم من أنه أقل فريق في خوض المباريات، إلا أنه في المركز الثانى خلف بيراميدز بنقطتين، إلا أنه له 6 مواجهات مؤجلة.

كما يسعى فيوتشر صاحب المركز الثالث إلى خطف المركز الثانى، كما يتمسك الزمالك بالأمل الضعيف في محاولة إنهاء الدورى في المركز الثالث أو الثانى.

ونستعرض كيف يتم حسم المراكز الأربعة الأولى فى جدول الدورى؟

الأهلى والمركز الأول

يحتاج الأهلى إلى الوصول للنقطة 77 للتتويج بلقب الدورى، لأن بيراميدز أقصى ما يصل إليه هى النقطة 76 في نهاية المباريات.

بيراميدز والمركز الثانى

بيراميدز يحتاج للوصول إلى النقطة 70 من أجل تأمين المركز الثانى والتأهل لدورى أبطال أفريقيا الموسم المقبل لأول مرة في تاريخه، لأن فيوتشر أقصى ما يصل إليه هى النقطة 69 مع نهاية المباريات.

فيوتشر والمركز الثالث

بينما يحتاج فيوتشر إلى الوصول إلى النقطة 66 من أجل تأمين المركز الثالث، لأن الزمالك أقصى ما يمكن أن يصل إليه هى النقطة 65 مع نهاية المباريات.

الزمالك والمركز الرابع

يحتاج الزمالك لنقطتين فقط للوصول لـ54 نقطة لتأمين المركز الرابع لأن المقاولون أقصى ما يمكن أن يصل إليه هى النقطة 55 مع نهاية المباريات.