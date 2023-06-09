شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح خاصة من حسام غالى للاعبى الأهلى بالمغرب قبل اياب نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - طالب حسام غالي رئيس بعثة الأهلي في المغرب ، لاعبي الفريق بعدم الإهتمام بالأجواء والضغوط التى تفرضها وسائل الإعلام والجماهير المغربية على الأهلي حالياً من أجل تشتيت تركيزه في مباراة الإياب ، وأكد حسام غالي للاعبي الأهلي أن مجلس الإدارة يثق تماماً في قدراتهم وإمكانياتهم ، وعليهم أن يبذلوا قصارى جهدهم في الملعب وآلا يتأثروا بالأجواء المُحيطة بالمباراة.
وطالب رئيس بعثة الأهلي ، لاعبي الفريق بالحفاظ على تركيزهم طوال الـ90 دقيقة والإبتعاد تماماً عن اي عوامل خارجية في الملعب وحذرهم كذلك من عدم الإعتراض على الحكم الأثيوبي باملاك تسيميا الذي سيُدير المباراة المرتقبة.
على صعيد متصل ، حرص لاعبي الفريق الكبار على تكثيف الجلسات الخاصة مع زملاؤهم بالفريق من أجل الحديث عن مباراة الأحد المقبل وشحن بطاريات الحماس والتركيز لدى الجميع ، وشدد اللاعبين الكبار في الفريق بقيادة محمد الشناوي وعمرو السولية ورامي ربيعة على ضرورة التركيز منذ البداية وعدم الإلتفات لحالة القلق واليأس التى إنتابت البعض بعد نتيجة مباراة الذهاب بالقاهرة التى فاز فيها الأهلي بهدفين لهدف .
ويحاول لاعبي الأهلي الكبار ، تحفيز زملاؤهم بالفريق من أجل تقديم عرض قوي أمام الفريق المغربي على أرضه ووسط جماهيره من أجل العودة للقاهرة بالكأس الأفريقية للمرة الـ11 في تاريخ النادي.
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