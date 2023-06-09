شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح خاصة من حسام غالى للاعبى الأهلى بالمغرب قبل اياب نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب حسام غالي رئيس بعثة الأهلي في المغرب ، لاعبي الفريق بعدم الإهتمام بالأجواء والضغوط التى تفرضها وسائل الإعلام والجماهير المغربية على الأهلي حالياً من أجل تشتيت تركيزه في مباراة الإياب ، وأكد حسام غالي للاعبي الأهلي أن مجلس الإدارة يثق تماماً في قدراتهم وإمكانياتهم ، وعليهم أن يبذلوا قصارى جهدهم في الملعب وآلا يتأثروا بالأجواء المُحيطة بالمباراة.

وطالب رئيس بعثة الأهلي ، لاعبي الفريق بالحفاظ على تركيزهم طوال الـ90 دقيقة والإبتعاد تماماً عن اي عوامل خارجية في الملعب وحذرهم كذلك من عدم الإعتراض على الحكم الأثيوبي باملاك تسيميا الذي سيُدير المباراة المرتقبة.