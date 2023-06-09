شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الفنى لفيوتشر يبحث مراكز التدعيم قبل بداية الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الجهاز الفني لنادي فيوتشر بقيادة علي ماهر، رحلة استكشاف المراكز التي تحتاج إلى تدعيمات في الميركاتو الصيفي المرتقب وذلك بعد دخول مسابقة الدوري مرحلة الأمتار الأخيرة، حيث نجح فريق فيوتشر في الحفاظ على تواجده بالمركز الثالث برصيد 57 نقطة عقب فوزه على إنبي بهدف نظيف في الجولة 31.

ويستعد فيوتشر لمواجهة المصري يوم 24 يونيو الجاري في نصف نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، حيث يدافع فيوتشر عن اللقب الذي يحمله عن النسخة الماضية.

من جانبه، أكد عبد الظاهر السقا مدير الكرة بنادي فيوتشر، إن فريقه لديه هدف واضح، وقال السقا عقب الفوز على إنبي: لدينا هدف دائم في نادي فيوتشر ألا نكتفي بأي إنجاز نحققه ونحاول دائمًا التحسن بشكل أفضل والنظر لأعلى، ولذلك دائمًا نطمح للمزيد، لا يوجد نجاح في أي مجال بدون أي صعاب تواجهنا في الطريق، ومباراة إنبي كانت عقبة صعبة لأننا واجهنا منافس من الأفضل في الدور الثاني مع مدرب قدير مثل تامر مصطفى.

أضاف المدير الرياضي لفيوتشر: سجلنا أهداف أقل من الموسم الماضي بالفعل لكننا وصلنا لمركز أفضل من الموسم الماضي حتى الآن، قد يكون يواجهنا سوء حظ على المستوى الهجومي تحديدًا في مركز رأس الحربة، خسرنا 3 مباريات فقط خلال 30 جولة في الدوري المصري الممتاز وهذه أرقام لا يقوم بها إلا الفرق الكبيرة، لكننا نحتاج نتحسن أكثر خاصة على مستوى إنهاء الفرص.