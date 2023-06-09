شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يخوض أول مران بالمغرب الليلة استعداداً لمباراة التتويج أمام الوداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم ،الجمعة، أول مران في المغرب استعداداً لمباراة الوداد المرتقبة المقرر لها العاشرة من مساء بعد غد ، الأحد، بتوقيت القاهرة في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا ، ويتدرب الأهلي اليوم على إحدى الملاعب القريبة من فندق الإقامة الذي وصلت له بعثة الفريق في ساعة متأخرة من مساء أمس حيث غادر الفريق القاهرة عصراً على متن طائرة خاصة ، ويترأس البعثة ، حسام غالي عضو المجلس.

ويقوم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بشرح خطة لعب الفريق على مدار اليومين الذين يتدرب فيهم الفريق بالمغرب اليوم وغداً ، ووضع المدير الفني برنامج خاص للفريق منذ وصوله المغرب أمس.

وعقد مارسيل كولر جلسة خاصة مع جهازه المعاون بمجرد الوصول إلى فندق الإقامة وطلب من محللي الأداء في الفريق مُلخص لمباريات الوداد التي يخوضها على أرضها خاصة مباراتيه مع سيمبا التنزاني وصن داونز الجنوب أفريقي في دوري ربع النهائي ونصف النهائي للنسخة الحالية بدوري الأبطال.

ويرغب كولر في معرفة طريقة لعب الفريق المغربي على أرضه والمتوقع أن تكون أكثر شراسة وقوة لأن المباراة تُعد أخر خطوة في طريق التتويج بلقب البطولة الأفريقية.