شكرا لقرائتكم خبر عن إيزي إيميكا يطلب تحديد مصيره مع المصرى قبل نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب النيجيري إيزي إيميكا، لاعب النادي المصري، من الجهاز الفني للفريق، تحديد مصيره في الفترة المقبلة مع النادي البورسعيدي، خاصة وأن تعاقده مع المصري ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ومازالت الإدارة لم تفتح باب التفاوض مع اللاعب لتجديد تعاقده.

ويستعد النادي المصري لمواجهة فيوتشر في نصف نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، في المباراة التي تجمع الفريقين يوم 24 يونيو الجاري.

من ناحية أخرى، فتح الجهاز الفني للنادي المصري، تحقيقاً مع اللاعب رجب عمران، وذلك على خلفية ما قام به في مباراة غزل المحلة، والتي جمعت الفريقين مساء الأربعاء وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وكان رجب عمران قد دخل في نقاش حاد مع زملائه في الفريق بسبب رغبته في تسديد ركلة الجزاء التي حصل عليها المصري في مواجهة غزل المحلة، قبل أن يقرر الجهاز الفني أن يسدد جريندو ركلة الجزاء ليحرز هدف التعادل للفريق البورسعيدي.

وقرر الدكتور ميمي عبد الرازق المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري خصم مائة ألف جنيه من رجب عمران لاعب خط وسط الفريق مع إيقافه لحين التحقيق معه، وذلك لما بدر من اللاعب خلال مباراة أمام غزل المحلة.