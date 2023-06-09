شكرا لقرائتكم خبر عن الكاراتيه يبدأ منافسات الدورى العالمى باليابان اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ منتخب الكاراتيه منافساته اليوم، الجمعة، فى منافسات بطولة البريميرليج "الدورى العالمى" التى تقام فى اليابان للمشاركة فى بطولة البريميرليج الدولية، التى تقام فى الفترة من 5 إلى 12 يونيو الجارى.

ويرافق البعثة أمين الزعبلاوى عضو مجلس الإدارة رئيسا للبعثة، وإسلام إبراهيم إداريا، وهانى شاكر مدربا، وهيثم فاروق حكما دوليا.

ويشارك الكاراتيه بقائمة تضم من اللاعبين كل من تضم كريم وليد، وعمرو علاء، عبد الله هشام، عمر أشرف، أحمد رجب، آية هشام، ريم أحمد، علا متولى، بالإضافة إلى سهيلة أحمد.

وأقيمت تصفيات منتخب الكاراتيه للكاتا الأحد الماضى لفرق الجماعى واللاعبين الحاصلين على المركز الأول حتى الثامن فى بطولة الجمهورية رجال وآنسات.