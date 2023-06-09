شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يبدأ استكشاف النجوم قبل موقعة كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب أحمد سامى المدير الفني لفريق سموحة، من جهازه الفني تجهيز مباريات لفريق النجوم، لاستكشافه قبل المواجهة المرتقبة بينهما المقرر لها 24 يونيو الجارى في إطار منافسات دور الـ16 من كأس مصر لكرة القدم.

وضرب النجوم موعدا مع سموحة بعدما أطاحوا بالإسماعيلى من دور الـ32، فيما نجح سموحة في الفوز على ألو إيجيبت في نفس الدور بهدفين مقابل هدفين.

ويسعى أحمد سامى لتجهيز الفريق بشكل قوى لمواجهة النجوم، لتجنب مفاجآت كأس مصر، ومواصلة التقدم في بطولة كأس مصر على أمل التتويج بلقبها أو الوصول لأبعد مدى.

ويأمل أحمد سامى في استغلال فترة التوقف الدولى في علاج كل السلبيات التي ظهرت على الفريق في المباريات السابقة، واتلى تسببت في خسارة الفريق السكندرى للعديد من النقاط السهلة، وآخرها في مباراة سيراميكا الذى خسر فيها الفريق نقطتين في الثوانى الأخيرة.

يحتل فريق سموحة المركز العاشر في ترتيب جدول الدورى برصيد 36 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 12 لقاء وتلقى الهزيمة فى 11 مواجهة، وسجل لاعبوه 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 37 هدفا.

ويستعد فريق سموحة لمواجهة فريق النجوم فى إطار منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس مصر لكرة القدم، المقرر لها 24 يونيو الجارى.