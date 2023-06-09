شكرا لقرائتكم خبر عن 90% من القراء يطالبون بتكيف الرقابة على مراكز علاج الإدمان غير المرخصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات الرقابة على مراكز علاج الإدمان غير المرخصة، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات الرقابة على مراكز علاج الإدمان غير المرخصة.

وأيد 90% من القراء مطالب تكثيف حملات الرقابة على مراكز علاج الإدمان غير المرخصة، بينما عارض 10% من القراء مطالب تكثيف حملات الرقابة على مراكز علاج الإدمان غير المرخصة.