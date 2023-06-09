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90% من القراء يطالبون بتكيف الرقابة على مراكز علاج الإدمان غير المرخصة

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات الرقابة على مراكز علاج الإدمان غير المرخصة، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات الرقابة على مراكز علاج الإدمان غير المرخصة.

 

وأيد 90% من القراء مطالب تكثيف حملات الرقابة على مراكز علاج الإدمان غير المرخصة، بينما عارض 10% من القراء مطالب تكثيف حملات الرقابة على مراكز علاج الإدمان غير المرخصة.

 

 


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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