شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة الصعود.. زد يواجه وادى دجلة اليوم بحثا عن بطاقة الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق زد فى الخامسة مساء اليوم الجمعة، فريق وادى دجلة فى إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من مجموعة القاهرة والقناة فى دورى القسم الثانى لكرة القدم.

تعد مباراة اليوم هى أهم مباراة هذا الموسم، لأنه ستكون مواجهة الصعود والتي لا يمكن التكهن بنتيجتها، حيث يحتاج زد لتحقيق الفوز من أجل الصعود بشكل رسمى، أما وادى دجلة المنافس له يحتاج للفوز مع انتظار تعثر زد أمام السكة الحديد فى الجولة الأخيرة بالهزيمة أو التعادل مع تحقيق دجلة الفوز فى آخر مبارة.

يدخل فريق زد اللقاء فى صدارة ترتيب مجموعة القاهرة والقناة برصيد 59 نقطة، حيث يتطلع مجدى عبد العاطى مدرب زد في تحقيق الفوز أو التعادل من أجل التأهل للدورى الممتاز لأول مرة في تاريخ زد، وطالب اللاعبين بالتركيز وعدم التسرع واستغلال كل الفرص التى ستتيح لهم فى المباراة، وعدم ترك أى مساحات أمام مهاجمى دجلة،

فى المقابل يدخل فريق وادى دجلة صاحب الوصافة برصيد 54 نقطة، حيث يسعى الكرواتى توليتش مدرب دجلة في انتزاع فوزا مهما على زد ليبقى الآمال لآخر جولة ويقلص الفارق لنقطتين، في انتظار هزيمة زد أمام السكة في الجولة الأخيرة وتحقيق الفوز للعودة مجددا لدورى الأضواء والشهرة.

ويلتقى في نفس التوقيت كل من السكة الحديد مع بورتو السويس، وبتروجت مع الترسانة، القناة مع الإعلاميين، الإنتاج الحربى مع النصر، مستقبل وطن مع منتخب السويس، العبور مع المصرية للاتصالات، إيسترن كومبانى مع كهرباء الإسماعيلية.