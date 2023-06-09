شكرا لقرائتكم خبر عن علام والدرندلى يطيران للمغرب اليوم لحضور نهائى أفريقيا واستقبال بعثة المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطير الثنائى جمال علام رئيس اتحاد الكرة ونائبه خالد الدرندلى اليوم الجمعة للمغرب، لحضور نهائى دورى أبطال إفريقيا بين ألأهلى والوداد والمقرر لها الأحد المقبل على مركب محمد الخامس بكازبلانكا، والترتيب لاستقبال بعثة منتخب مصر الأول بقيادة فيتوريا المقرر وصوله للمغرب يوم الاثنين المقبل لمواجهة غينيا.

وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، تكليف خالد الدرندلى نائب الجبلاية، برئاسة بعثة منتخب مصر بالمغرب فى المباراة المقرر إقامتها يوم 14 يونيو الجارى بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا فى كوت ديفوار.

بينما يتواجد علام بدعوة من الاتحاد الأفريقى لحضور نهائى إفريقيا ومراسم تتويج بطل القارة، وذلك بصفته رئيسا الاتحاد المصرى لكرة القدم.

وضم فيتوريا 28 لاعبا لقائمة المنتخب، هم: "محمد الشناوى، محمد صبحى، محمد أبو جبل، لحراسة المرمى، ومحمد هانى، هشام صلاح، أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، على جبر، محمد عبد المنعم، محمود مرعى، محمد حمدى، أحمد أبو الفتوح، لخط الدفاع، ومروان عطية، مهند لاشين، حمدى فتحى، غنام محمد، محمود حماده، أحمد سيد زيزو، محمد هلال، محمد رضا بوبو، لخط الوسط، ومحمد صلاح، مصطفى فتحى، حسين الشحات، عمر مرموش، محمود حسن تريزيجيه، محمود كهربا، أحمد ياسر ريان، ومصطفى محمد فى الهجوم.

وقرر المدير الفنى انطلاق معسكر المنتخب يوم 10 يونيو الجارى بالقاهرة استعدادا لمواجهة غينيا يوم 14 من نفس الشهر بالمغرب فى الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

وقرر المدير الفنى لمنتخب مصر انطلاق معسكر المنتخب يوم 10 يونيو الجارى بالقاهرة استعدادا لمواجهة غينيا يوم 14 من نفس الشهر بالمغرب فى الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.