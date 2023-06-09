شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يطمح لحسم البقاء بالدورى أمام الاتحاد السكندرى.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى البنك الأهلى لحسم بقائه فى الدورى المصرى حينما يواجه الاتحاد السكندرى، فى الثامنة مساء اليوم الجمعة، على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز السابع برصيد 40 نقطة، حصدها من 29 لقاء، حقق الفوز فى 12، وتعادل فى 4، وخسر 13، وسجل لاعبوه 33 هدفًا، وسكنت شباكه 35، بينما يحتل فريق البنك الأهلى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 34 نقطة، حيث تمكن من الفوز فى 8 مباريات والتعادل فى 10 مباريات والهزيمة فى 12 مباراة.

يدخل فريق البنك الأهلى المباراة بمعنويات عالية بعدما حقق 3 انتصارات متتالية اخرها الفوز على الداخلية بنتيجة 3/1 فى اللقاء الذى جمع الفريقين الجولة الماضية من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والتى أقيمت باستاد القاهرة الدولى وأحراز الأهداف كل من محمود قاعود فى الدقيقة 22 وأسامة فيصل هدفين فى الدقيقتين 32 و61.

وطالب باسم مرسى، مهاجم فريق البنك الأهلى، من اليونانى بابافاسيليو، المدير الفنى للفريق، بمنحه فرصة للمشاركة أساسيا فى المباريات المقبلة للفريق فى بطولة الدورى، فى الوقت الذى يخضع كريم بامبو مهاجم فريق البنك الأهلى لاختبار طبى جديد تحت إشراف طبيب الفريق الأيام المقبلة لتحديد مدى شفائه من الإصابة والمشاركة فى التدريبات الجماعية.

فى المقابل يغيب زوران المدير الفنى عن دكة بدلاء الاتحاد السكندرى،أمام البنك الأهلى بسبب تعرضه للطرد فى مباراة الزمالك الماضية بالجولة الثلاثين من الدورى الممتاز بعد دخوله فى مشادة مع عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق الأبيض ليقرر الحكم إشهار البطاقة الحمراء للثنائى.