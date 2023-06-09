شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يراقب شباب الأمل فى الزمالك لتكوين نواة الفريق الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يواصل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مراقبة فريق شباب الأمل الذى يضم لاعبين من مواليد 2001 ممن ليس لهم مسابقة للناشئين خلال الموسم المقبل، بالإضافة إلى لاعبين من المواليد المستمرين خلال الفترة المقبلة، مثل: 2003 و 2004 و 2005 و 2006.

وتابع أوسوريو مباراة فريق الأمل مع مركز شباب دمياط وأقيمت بالأمس الخميس للوقوف على اللاعبين الأفضل من مواليد 2001، بالإضافة إلى العناصر المتواجدة بالفرق الأخرى داخل قطاع الناشئين، لتدعيم الفريق الأول بلاعبين سيكونوا نواة للفريق الأول في المستقبل.

في سياق مختلف قرر مسئولو نادى الزمالك استغلال فترة توقف الدورى، في إنهاء ملف تجديد عقود لاعبى الفريق، وعلى رأسهم سيف جعفر والتونسي حمزة المثلوثى، بعد منع ضيق الوقت خلال الفترة الماضية بسبب ضغط المباريات النادى الأبيض من وضع الرتوش النهائية على هذا الملف.

وينتظر مسئولو نادى الزمالك رد سيف فاروق جعفر، لاعب وسط الفريق الأبيض، على العرض المقدم له، للموافقة على التجديد للقلعة البيضاء بعدما أبدى موافقة مبدئية ويتبقى الموافقة الرسمية على العرض المقدم له، بينما يترقب مسئولي النادى الأبيض طلبات المثلوثى لإنهاء ملف تجديد عقده مع القلعة البيضاء.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فاركو في المباراة المقرر لها يوم الجمعة 23 يونيو الجارى على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس مصر حيث تأهل الفريق الأبيض لهذا الدور بعد إقصاء نظيره بروكسى.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح اللاعبين راحة لمدة 4 أيام عقب الفوز على الاتحاد السكندري في مباراة الدوري، على أن يستأنف الأبيض تدريباته غداً السبت.

ويخوض الزمالك أولى مبارياته الرسمية بعد تلك الفترة من التوقف أمام فاركو في دور الـ 16 من بطولة كأس مصر، ويستغل أوسوريو تلك الفترة من أجل معالجة الأخطاء الفنية التي يعانى منها الفريق، كما يعمل على حسم العديد من الملفات العالقة مثل الصفقات الجديدة التي يرغب في ابرامها لتدعيم صفوفه قبل انطلاق البطولة العربية، أو أسماء اللاعبين الراحلين، وكذلك اللاعبين الذين يرغب في تجديد عقودهم من أجل فرض حالة من الاستقرار داخل صفوف الفريق.