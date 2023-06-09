شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة القاهرة والقناة قبل مواجهات اليوم بالقسم الثانى.. زد متصدرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتلى نادى زد بقيادة مجدى عبد العاطى، صدارة ترتيب مجموعة القاهرة والقناة برصيد 59 نقطة، متفوقا بفارق 5 نقاط عن وادى دجلة صاحب المركز الثانى، بعد مرور 28 جولة من دورى القسم الثانى ويتبقى مباراتان فقط.

ترتيب مجموعة القاهرة والقناة قبل مواجهات اليوم..

1 زد 59 نقطة

2 وادى دجلة 54 نقطة

3 السكة الحديد 51 نقطة

4 القناة 50 نقطة

5 بتروجت 48 نقطة

6 الاتصالات 45 نقطة

7 العبور 45 نقطة

8 الترسانة 44 نقطة

9 منتخب السويس 40 نقطة

10 بورتو السويس 37 نقطة

11 الإنتاج الحربى 32 نقطة

12 إيسترن كومبانى 27 نقطة

13 مستقبل وطن 27 نقطة

14 كهرباء الإسماعيلية 26 نقطة

15 النصر 23 نقطة

16 الإعلاميين 10 نقاط

يستقبل فريق زد متصدر ترتيب مجموعة القاهرة والقناة برصيد 59 نقطة، فريق وادى دجلة صاحب الوصافة برصيد 54 نقطة، في مباراة الصعود والتي يمكن التكهن بنتيجتها والتي تعد أهم مباريات هذا الموسم، حيث يتطلع مجدى عبد العاطى مدرب زد في تحقيق الفوز أو التعادل من أجل التأهل للدورى الممتاز لأول مرة في تاريخ زد، في المقابل يسعى الكرواتى توليتش مدرب دجلة في انتزاع فوزا مهما على زد ليبقى الآمال لآخر جولة ويقلص الفارق لنقطتين، في انتظار هزيمة زد أمام السكة في الجولة الأخيرة وتحقيق الفوز للعودة مجددا لدورى الأضواء والشهرة.

ويحل فريق السكة الحديد صاحب المركز الثالث برصيد 51 نقطة، ضيفا على فريق بورتو السويس القابع في المركز العاشر برصيد 37 نقطة، في مباراة بدون دوافع بعدما فقد أمير عزمى مجاهد مدرب السكة الحديد فرصة إعادة السكة للدورى الممتاز بعد النتائج السلبية التي تعرض لها الفريق في الجولات الماضية، ونفس الحال لفريق بورتو السويس الذى لا يملك أي هدف سوى تحسين المراكز.

ويستقبل فريق بتروجت صاحب المركز الخامس برصيد 48 نقطة، فريق الترسانة صاحب المركز الثامن برصيد 44 نقطة، في مواجهة نارية لا تقبل القسمة على اثنين، حيث يسعى سيد عيد مدرب بتروجت لتحقيق الفوز وانتزاع الثلاث نقاط لتأمين المركز الخامس وضمان المشاركة في دروى المحترفين أ بشكل رسمي بعدما فقد فرص المنافسة على التأهل، فيما يأمل حسين شكرى مدرب فريق الترسانة في تحقيق الفوز من أجل الإبقاء على آمال الترسانة في التأهل لدورى المحترفين أ والتمسك بحظوظه، أو محاولة خطف المركز السادس ولعب منافسات الدورة الثلاثية التي ستحدد آخر فرقين في دورى المحترفين أ.

ويلتقى في نفس التوقيت كل من القناة مع الإعلاميين، الإنتاج الحربى مع النصر، مستقبل وطن مع منتخب السويس، العبور مع المصرية للاتصالات، إيسترن كومبانى مع كهرباء الإسماعيلية.