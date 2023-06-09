شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يستعين بـ "سيمبا وصن داونز" لدراسة الوداد على أرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مارسيل كولر جلسة المدير الفني للأهلي خاصة مع جهازه المعاون بمجرد الوصول إلى فندق الإقامة في المغرب وطلب من محللي الأداء في الفريق مُلخص لمباريات الوداد التي يخوضها على أرضه خاصة مباراتيه مع سيمبا التنزاني وصن داونز الجنوب أفريقي في دوري ربع النهائي ونصف النهائي للنسخة الحالية بدوري الأبطال.

ويرغب كولر في معرفة طريقة لعب الفريق المغربي على أرضه والمتوقع أن تكون أكثر شراسة وقوة لأن المباراة تُعد أخر خطوة في طريق التتويج بلقب البطولة الأفريقية.

على صعيد متصل ، حرص لاعبي الفريق الكبار على تكثيف الجلسات الخاصة مع زملاؤهم بالفريق من أجل الحديث عن مباراة الأحد المقبل وشحن بطاريات الحماس والتركيز لدى الجميع ، وشدد اللاعبين الكبار في الفريق بقيادة محمد الشناوي وعمرو السولية ورامي ربيعة على ضرورة التركيز منذ البداية وعدم الإلتفات لحالة القلق واليأس التى إنتابت البعض بعد نتيجة مباراة الذهاب بالقاهرة التى فاز فيها الأهلي بهدفين لهدف .

ويحاول لاعبي الأهلي الكبار ، تحفيز زملاؤهم بالفريق من أجل تقديم عرض قوي أمام الفريق المغربي على أرضه ووسط جماهيره من أجل العودة للقاهرة بالكأس الأفريقية للمرة الـ11 في تاريخ النادي.