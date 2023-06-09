شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الغنى ينعى صديقه بكلمات مؤثرة: هتفضل فى القلب وعمرك ما هتفارقنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى محمد عبد الغنى، مدافع نادى الزمالك، صديقه الراحل برسالة مؤثرة عبر حسابه الشخصى على إنستجرام، حيث نشر عبد الغنى صورة من عزاء صديقه وعلق: "ما تغلاش على اللي خلقك يا حبيبى كنا بنظبط عشان نعملك فرحك بس فرحك فى الجنة أحسن بكتير الناس كلها زعلانة عليك ومش مصدقين لحد دلوقتى، كلهم بيحبوك وبيدعولك.. هتوحشنى يا حبيبى هتفضل فى القلب والعقل دايما عمرك ما هتفارقنا ربنا يصبرنا بإذن الله".



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