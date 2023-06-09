شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيونى يمنح لاعبى الطلائع راحة 3 أيام بعد الفوز على الدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، منح لاعبيه راحة من التدريبات ثلاثة أيام عقب الفوز على الإسماعيلى بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدورى المصرى الممتاز.

الفوز أخرج الطلائع من دوامة الهبوط، برصيد 32 نقطة فى المركز الرابع عشر من 31 مباراة، وبفارق نقطة عن منطقة الهبوط التى تبدأ بأسوان الخامس عشر، الذى يملك مباراة أمام المقاولون العرب.

وخرج عبد الحميد بسيوني مدرب طلائع الجيش ببطاقة حمراء بسبب الاعتراض على الحكم في الدقيقة 33.

طلائع الجيش حقق فوزه الثاني على التوالي مع مدربه الجديد عبد الحميد بسيوني، بعد الفوز على سموحة 2-0 في المباراة الماضية.

ويستعد الطلائع لمواجهة البنك الأهلى المقرر لها السادسة والنصف مساء الجمعة 23 يونيو على استاد جهاز الرياضة ضمن منافسات دور الستة عشر لكأس مصر.

وعقد بسيوني اجتماعا مع إدارة نادى طلائع الجيش وتم الاستقرار على عودته لقيادة فريق الكرة لتصحيح مسار الفريق بجدول الدورى، لاسيما أنه تمكن من قيادة الطلائع فى وقت سابق للتتويج ببطولة السوبر المصرى على حساب الأهلى، كما حقق نتائج متميزة مع الفريق ببطولة الدورى.

ويحتل الطلائع المركز الرابع عشر فى جدول الدورى حالياً برصيد 32 نقطة، بعدما لعب 31 مباراة حقق الفوز فى سبعة لقاءات وتعادل فى 11 مباراة وخسر 13 لقاء وسجل لاعبوه 30 هدفاً وتلقت شباكه 41 هدفا.