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رضا عبدالعال يفتح النار على نجم الأهلي علي معلول

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الشارقة - اميمة ياسر -  

أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" أن التونسي الدولي علي معلول، الظهير الأيسر لفريق الأهلي يتحمل مسؤولية هدف فريق الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا في ستاد القاهرة الدولي.

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :"من وجهة نظري أن التونسي على "معلول" يتحمل مسؤولية هدف الوداد في الأهلي في مباراة الذهاب لأنه تعامل مع الكرة بشكل خاطئ".

وتابع رضا عبد العال :"رغم خطأ معلول أمام الوداد المغربي هذا لا يقلل من شأن على معلول الذي ساهم في انجازات القلعة الحمراء ".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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