شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يمنح الفرصة للوجوه الجديدة أمام جنوب السودان ويعفى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر على منح الفرصة للوجوه الجديدة فى المباراة الودية أمام جنوب السودان، على أن يعفى اللاعبين المحترفين بالخارج منها.

وأعلن الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالى روى فيتوريا عن قائمة تضم 28 لاعبًا استعدادًا لمعسكر الفريق خلال الفترة من 10 إلى 18 يونيو، والذى يتخلله مباراتان أمام غينيا فى الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار، ثم ودية أمام جنوب السودان يوم 18.

وشهدت القائمة مفاجآت بالجملة، واللاعبون هم : محمد الشناوي، محمد صبحي ،محمد أبو جبل ،محمد هاني ،هشام صلاح ،أحمد رمضان بيكهام ، ياسر إبراهيم ، علي جبر ،محمد عبد المنعم ،محمود مرعي، محمد حمدي، أحمد فتوح ،مروان عطية ،مهند لاشين، حمدي فتحي ، غنام محمد، محمود حمادة، أحمد سيد زيزو ،محمد هلال ومحمد رضا بوبو ومحمد صلاح ومصطفي فتحي وحسين الشحات وعمر مرموش ومحمود تريزيجيه ومحمود كهربا وأحمد ياسر ريان ومصطفى محمد.

وأكد محمد غرابة مدير منتخب مصر أن المعسكر سينطلق يوم 10 يونيو استعدادًا لمباراتى غينيا المقرر لها 14 يونيو فى الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا وودية جنوب السودان المقرر لها 18 من نفس الشهر.

وأضاف مدير المنتخب أن لاعبى الأهلى عقب انتهاء مشاركتهم فى مباراة الإياب أمام الوداد بنهائى دورى أبطال أفريقيا التى ستقام فى المغرب يوم 11 يونيو، سينضمون لمعسكر المنتخب في اليوم التالي المقام بمراكش بدولة المغرب.

وأشار غرابة إلى أن المنتخب سيعود للقاهرة يوم 15 للاستعداد لودية جنوب السودان يوم 18 وينتهي المعسكر بنهاية المباراة.