شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد ومكان أول مران للأهلى فى المغرب استعداداً للوداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى مرانه الأول بالمغرب فى التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة استعدادا لمواجهة فريق الوداد فى إياب نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وتقرر أن يخوض الفريق مرانه اليوم على ملعب العربى الزاولى بمدينة الدار البيضاء، ويسبق المران محاضرة من السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للفريق.

ويعقد مارسيل كولر، محاضرة للاعبين بفندق الإقامة بمدينة الدار البيضاء قبل التحرك إلى ملعب العربى الزاولى لخوض المران الأول بالمغرب.

ويستعد الأهلى لمواجهة الوداد المغربي التي تقام مساء الأحد المقبل على مركب محمد الخامس، فيما كانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز الأهلى بهدفين مقابل هدف على استاد القاهرة.