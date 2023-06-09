شكرا لقرائتكم خبر عن "البارالمبية الدولية" تضع مصر ضمن سلسلة تطوير المؤسسات الرياضية فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت السيدة إيفانا ديسكوراتيف مسئولة التطوير والتنمية باللجنة البارالمبية الدولية عدة اجتماعات مع مسئولى اللجنة البارالمبية المصرية وعدد من اللاعبين والمديرين الفنيين للمنتخبات المختلفة بعد أن وقع الاختيار على اللجنة المصرية لتدخل ضمن برنامج البارالمبية الدولية لدعم وتطوير رياضات ذوى الإعاقة على مستوى العالم.

واجتمعت مع الجهاز الإدارى والأجهزة الفنية وممثلى اللاعبين والذى حضره كل من محمد عيسي واللاعب عبد الرحمن شبيب من العاب القوي. شريف عثمان وشعبان يحيي الدسوقي و محمد عزت وعماد بهجت من رفع الاثقال. عماد مدبولي وآية الله ايمن من السباحة واستمعت إلى رؤيتهم فى اختيار اللاعبين للمنتخبات المختلفة وتوسيع قاعدة الناشئين في مصر وعرض مشاكلهم واحتياجاتهم للإعداد لدورة باريس 2024 وسألت عن استراتيجية اللجنه فى الحصول على عدد الميداليات المتوقع حصول ابطالنا عليها والذى أكدوا أنها مايقرب من 15 ميدالية بارالمبية .

كما عقدت عدة اجتماعات أخرى مع الموظفين داخل اللجنه لتتعرف على طريقة تعاملهم مع أسرة الالعاب البارالمبية وكذلك الجهات الحكومية والأهلية والرعاة.

بالإضافة إلى طريقة الرسائل ونظام التحول الرقمى وبرنامج الدعم الفني وتوجيه العمل الإداري وتنظيم اللوائح الخاصة بالبطولات وإعداد الفرق القومية، بالإضافة إلى الدعم المادى الذى يساعد على رفع كفاءات الأداء.

فيما أكدت الدكتورة هويدا مندى المدير التنفيذى أن اللجنة تتعامل إلكترونيا فى مجالات العمل سواء داخل اللجنة أو للجهات الخارجية حكومية وغير حكومية، واستمعت إلى خطة اللجنة فى إنشاء أول متحف بارالمبى فى الشرق الأوسط والذى يحكى عن تطور الالعاب البارالمبية فى مصر منذ عام 1972 وحتى الآن وانشاء اول مكتبة بارالمبية لخدمة الباحثين فى مختلف المجالات والاستعداد لتنظيم 6 بطولات عالمية على أرض مصر خلال الفتره القادمه وانشاء اول شركة استثمار رياضى خاص بالأسرة البارالمبية لتكون هى أحد مصادر الدخل المادى لهم.

فيما أكد الدكتور أشرف العجيل عضو مجلس الإدارة على أن اللجنة المصرية وضعت استراتيجية تطوير تشمل مختلف المجالات والألعاب ومنها إنشاء اول أكاديمية بارالمبية فى المنطقة العربية وتهتم بمنح ودورات تدريبية وتثقيفية وتدريبية لكل المهتمين بالمجال البارالمبى، كذلك إنشاء مراكز لتدريب السباحة فى مختلف المحافظات لتوسيع القاعده ونشر اللعبه وهى المرحلة الأولى لإنشاء عدد من المراكز التدريبية فى مختلف الألعاب الرياضية على مستوى الجمهورية.

وفى نهاية الجولة عبرت ديسكوراتيف عن سعادتها بالتطور السريع الذى تشهده اللجنة المصرية وأنها سمعت عن مصر كثيرا ولكنها شاهدت ما هو افضل بكثير فى أول زيارة لها لدولة كبرى بحجم مصر بالمنطقة العربية والأفريقية.

وأكدت أن مصر من الدول القلائل التى تهتم بذوى الإعاقة وهو ما يعكس سياسة الدولة التى تولى اهتماما خاصا لذوى الإعاقة وتخصيص أماكن لهم فى كل المناسبات الرسمية.

وهو ما يؤكد على مكانة مصر وقدرتها فى تنمية وتطوير قدرات ذوى الهمم والإعاقة، وأنها تستحق أن تكون من اوائل الدول التى يتم تطبيق النظام الجديد للجنه البارالمبية الدولية على مستوى العالم.