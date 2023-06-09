شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثى الأهلى يتحدث اليوم لوسائل الإعلام عن إياب نهائى أفريقيا بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتحدث ثلاثة من لاعبى الأهلى لوسائل الإعلام المختلفة عن رؤيتهم لمباراة الوداد فى إياب نهائى دورى أبطال أفريقيا، وذلك قبل انطلاق مران الفريق، اليوم الجمعة، وفقًا للوائح المنظمة للاتحاد الأفريقى.

ويخوض الأهلى مرانه الأول بالمغرب فى التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة؛ استعدادا لمواجهة فريق الوداد فى إياب نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف على استاد القاهرة.

وحرص السفير ياسر عثمان، سفير مصر في المغرب، على استقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، برئاسة حسام غالي عضو مجلس الإدارة، فور وصولها مساء أمس إلى مطار محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، استعدادًا لخوض مباراة الوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ورافق السفير البعثة، وأكد جاهزية طاقم السفارة لتقديم كل ما يمكن من أجل توفير الأجواء المناسبة للفريق قبل خوض المباراة المرتقبة.

وحقق الأهلى الفوز على الوداد المغربي بهدفين مقابل هدف، في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد القاهرة مساء يوم الأحد الماضي.

ووقع اختيار مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على 24 لاعبا سافروا مع الفريق إلى المغرب، وشهدت قائمة الأهلي عودة محمد الشناوي بعد تعافيه من الإصابة ومعه محمد الضاوي كريستو بعد انتهاء مشاركته مع منتخب تونس للشباب في بطولة كاس العالم للشباب.

وجاءت قائمة الأهلي المسافرة للمغرب كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير.

الدفاع: محمد هاني - خالد عبد الفتاح - رامي ربيعة - محمود متولي - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - - علي معلول.

الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - مروان عطية - أليو ديانج - أحمد قندوسي - حسين الشحات - بيرسي تاو - محمد مجدي أفشة - أحمد عبد القادر - طاهر محمد طاهر - أحمد نبيل كوكا - محمد الضاوي كريستو.

الهجوم: محمد شريف - محمود كهربا.